15:01, 20 февраля 2026Наука и техника

В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»

19FortyFive: Вскоре ВМФ России лишится своего единственного авианосца
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Вскоре Военно-морской флот (ВМФ) России лишится своего единственного авианосца — крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

Автор утверждает, что в ходе решения, которое военно-морские эксперты сочли «абсолютно правильным», ВМФ России, похоже, готов вывести из эксплуатации авианосец «Адмирал Кузнецов», предпочтя «консервацию корабля вместо продолжения его неудачной восьмилетней программы модернизации». В качестве примера одного из таких экспертов обозреватель привел экс-командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Ранее американский журнал The National Interest выделил тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» — единственному российскому авианосцу — пятое место в мировом рейтинге когда-либо эксплуатировавшихся крупнейших авианосцев.

В январе обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери заявил, что единственный российский авианосец был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков.

В ответ на это депутат Андрей Колесник сказал, что время авианосцев уже прошло, и в ВМФ России появились другие, более современные средства вооружения.

