17:47, 20 февраля 2026Спорт

Ягудин объяснил превосходство американской фигуристки над Петросян

Ягудин заявил, что русские не умеют кататься по фану, как американка Лью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин высоко оценил прокат олимпийской чемпионки в женском фигурном катании Алисы Лью. Его слова приводятся на странице «ДоброFON» в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, — русские так не умеют. Это просто по фану», — объяснил превосходство Лью над Петросян Ягудин. Он назвал результаты соревнований в Милане абсолютно справедливыми, с безоговорочным золотом Лью и серебром японки Каори Сакамото.

Петросян стала шестой по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка упала на четверном тулупе. В сумме фигуристка набрала 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала Лью, она набрала 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла.

