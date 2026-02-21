Американская фигуристка по-русски поблагодарила поклонников после победы на Олимпиаде

Американская фигуристка Лью по-русски поблагодарила фанатов после победы на ОИ

Американская фигуристка Алиса Лью по-русски поблагодарила поклонников после победы на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Ее слова приводятся в Telegram-канале Okko.

Спортсменка в интервью с российской журналисткой удивилась тому, что в России у нее много фанатов. После этого она сказала «спасибо» по-русски.

Лью стала олимпийской чемпионкой, набрав 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла японка Каори Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место.

Лью — чемпионка мира и победительница Финала Гран-при 2025 года. В 2022 году она уходила из спорта, однако вернулась спустя два года.