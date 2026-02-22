Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 22 февраля 2026Экономика

Россия поможет Кубе

Новак: Россия работает над оказанием помощи Кубе
Дмитрий Воронин
Кубинцы устанавливают солнечные батареи

Кубинцы устанавливают солнечные батареи. Фото: Norlys Perez / Reuters

Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи этому государству. Соответствующий комментарий, который дал вице-премьер Александр Новак, приводит РИА Новости.

«Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Указанные проблемы кубинцев возникли на фоне фактически введенной американцами нефтяной блокады острова. После осуществленной в начале января военными США операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро Каракас, бывший одним из основных поставщиков нефти Гаване, прекратил экспорт, а в конце месяца глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу. В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию на острове как действительно критическую.

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли на уходящей неделе назвал безумием инициированные Вашингтоном ограничения, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла, что в связи с энергетической блокадой речь идет о геноциде кубинского народа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны усиливать наше ПВО». Зеленский вновь обратился к Западу за помощью после ночных ударов России. О чем он попросил?

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Кличко замялся при ответе на вопрос журналиста о доверии Трампу

    В России заявили об ответе за участие Британии в покушении на генерала Алексеева

    Украине выделили еще несколько сотен миллионов долларов

    Россия поможет Кубе

    Россиянам посоветовали оптимальные продукты для постного меню

    Зеленский рассказал о закрытых деталях теракта во Львове

    Россиян предупредили о штрафах за парковку у подъезда дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok