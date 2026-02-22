Россия поможет Кубе

Новак: Россия работает над оказанием помощи Кубе

Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи этому государству. Соответствующий комментарий, который дал вице-премьер Александр Новак, приводит РИА Новости.

«Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Указанные проблемы кубинцев возникли на фоне фактически введенной американцами нефтяной блокады острова. После осуществленной в начале января военными США операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро Каракас, бывший одним из основных поставщиков нефти Гаване, прекратил экспорт, а в конце месяца глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу. В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию на острове как действительно критическую.

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли на уходящей неделе назвал безумием инициированные Вашингтоном ограничения, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла, что в связи с энергетической блокадой речь идет о геноциде кубинского народа.