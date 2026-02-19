Матвиенко жестко высказалась о нефтяной блокаде Кубы

Матвиенко назвала энергетическую блокаду геноцидом кубинского народа

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей жестко высказалась о нефтяной блокаде, фактически введенной Белым домом в отношении островного государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Энергетическая блокада, которую сейчас они осуществляют, я бы даже это назвала просто геноцидом кубинского народа», — сказала Матвиенко. «Мировое большинство здравомыслящее должно во весь голос осуждать, поддерживать Кубу, помогать Кубе», — заявила она.

Ранее после встречи кубинского министра с его коллегой, главой МИД Испании Хосе Мануэле Альбаресом, стало известно, что Мадрид выделит миллион евро на приобретение продовольствия и медикаментов, которые будут использованы «для облегчения нужд кубинского народа в условиях ужесточения эмбарго».

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после проведенной военными США операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Прекративший экспорт Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. 29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу. В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на острове «действительно критической».

На фоне этого госсекретарь США Марко Рубио, которого Трамп с присущим ему неоднозначным юмором представил ранее как будущего президента Кубы, уже обсуждает с представителями Гаваны дальнейшее развитие событий. «Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждением будущего», — сказал в связи с этим собеседник портала Axios.