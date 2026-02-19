Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 19 февраля 2026Экономика

Матвиенко жестко высказалась о нефтяной блокаде Кубы

Матвиенко назвала энергетическую блокаду геноцидом кубинского народа
Дмитрий Воронин

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей жестко высказалась о нефтяной блокаде, фактически введенной Белым домом в отношении островного государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Энергетическая блокада, которую сейчас они осуществляют, я бы даже это назвала просто геноцидом кубинского народа», — сказала Матвиенко. «Мировое большинство здравомыслящее должно во весь голос осуждать, поддерживать Кубу, помогать Кубе», — заявила она.

Ранее после встречи кубинского министра с его коллегой, главой МИД Испании Хосе Мануэле Альбаресом, стало известно, что Мадрид выделит миллион евро на приобретение продовольствия и медикаментов, которые будут использованы «для облегчения нужд кубинского народа в условиях ужесточения эмбарго».

Материалы по теме:
«Для американцев это очень важно» Почему Трамп хочет получить Гренландию и какую роль играет Арктика в стратегии США и России?
«Для американцев это очень важно»Почему Трамп хочет получить Гренландию и какую роль играет Арктика в стратегии США и России?
9 февраля 2026
Война со всем миром. Доллар слабее с каждым днем. Почему Трамп не видит в этом проблемы?
Война со всем миром.Доллар слабее с каждым днем. Почему Трамп не видит в этом проблемы?
12 февраля 2026

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после проведенной военными США операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Прекративший экспорт Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. 29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу. В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на острове «действительно критической».

На фоне этого госсекретарь США Марко Рубио, которого Трамп с присущим ему неоднозначным юмором представил ранее как будущего президента Кубы, уже обсуждает с представителями Гаваны дальнейшее развитие событий. «Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждением будущего», — сказал в связи с этим собеседник портала Axios.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность одобрившего подрыв «Северных потоков» без ведома Зеленского

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    100 известных женщин России раскроют секреты успешной карьеры на форуме

    Незаконность повышения тарифов на ЖКХ в России объяснили

    Женщины оценили новый образ Филиппа Киркорова фразой «снова влюбилась»

    Россиянин вернулся из отпуска досрочно из-за операции матери и лишился денег

    В российском регионе разрешили тратить средства маткапитала на покупку электрогенераторов

    «Ростех» рассказал о выходе огнеметной «Тосочки» за рамки

    Зеленский ощутил боль от хорошего отношения Трампа к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok