В деле арестованного брата короля Карла III появились новые подробности

WSJ: Экс-принца Эндрю арестовали из-за слива правительственных файлов Эпштейну

Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находится под следствием полиции из-за слива правительственных документов во время работы на посту торгового представителя страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в конце 2010 года Эндрю пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну закрытые отчеты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, а также конфиденциальный брифинг по инвестиционным возможностям в Афганистане. В переписке экс-принц также делился сведениями о реструктуризации Royal Bank of Scotland и раскрывал детали переговоров с руководством банка.

По версии следствия, британский принц также способствовал деловым контактам финансиста, включая попытки наладить связи с банками и чиновниками в Ливии.

19 февраля опального младшего брата короля Карла III арестовали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

После ареста Эндрю появилась информация, что бывшему принцу может грозить пожизненный срок. Представители властей заявили, что он был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.