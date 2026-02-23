Реклама

Спорт
08:00, 23 февраля 2026Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион одной фразой оценил антирекорд России на Играх-2026

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил антирекорд России по количеству медалей на Играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Советский спорт».

«Винить здесь некого, кроме самих спортсменов», — заявил Тихонов.

Российские спортсмены завершили Олимпийские игры 2026 года в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Единственную награду завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме. Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде.

Сборная России выступала в усеченном составе во второй раз подряд без флага. Причиной стали санкции Международного олимпийского комитета (МОК) из-за боевых действий на Украине.

