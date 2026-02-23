Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 23 февраля 2026Мир

Исчезла часть данных о перелетах Джеффри Эпштейна в Великобританию

The Times: Информация о перелетах Эпштейна в Великобританию уничтожена
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Британские следователи, возбудившие дело о связях бывшего принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, обнаружили, что многие документы уничтожены из‑за истечения сроков хранения. Об этом сообщает The Times.

Речь идет о данных о перелетах двадцатилетней давности, которые могли быть связаны с визитами Эпштейна и его окружения в Великобританию. Бывший принц Эндрю, брат короля Карла III, мог летать на встречи с финансистом на военных самолетах. Однако королевские ВВС хранят списки пассажиров лишь три месяца, после чего информация уничтожается, что лишило следствие значительной части информации о передвижениях подозреваемых. Теперь подтвердить или опровергнуть эти сведения практически невозможно, поскольку они исчезли.

В отличие от военной авиации, коммерческие перевозчики сохраняют данные до семи лет, что оставляет надежду найти альтернативные источники информации.

19 февраля опального младшего брата короля Карла III арестовали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

После ареста Эндрю появилась информация, что бывшему принцу может грозить пожизненный срок. Представители властей заявили, что он был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова назвала количество получивших увечья из-за действий ВСУ украинских детей

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    ВСУ атаковали российский «регион номер один»

    В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и вылет

    Раскрыто отношение российской молодежи к 23 Февраля

    Исчезла часть данных о перелетах Джеффри Эпштейна в Великобританию

    Губерниев оценил вклад российских хоккеистов в победу сборной США на Олимпиаде

    Раскрыта новая схема мошенничества с фишинговыми письмами

    Священник РПЦ напомнил россиянам о запретах Великого поста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok