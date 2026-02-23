Россия и Иран заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро. Что о нем известно?

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставках переносных зенитных ракетных комплексов (ЗРК), сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на российские документы и нескольких источников, знакомых с условиями сделки.

Согласно материалам издания, сумма сделки равна 500 миллионов евро. Она была заключена между российским государственным экспортным оператором вооружений «Рособоронэкспортом», представителями Министерства обороны РФ и поставщиками материально‑технического обеспечения Вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ).

Подписанное в Москве в декабре соглашение обязывает Россию поставить 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» в течение трех лет. Поставки рассчитаны на три этапа, с 2027 по 2029 год.

Что говорят о соглашении в Госдуме

В конце января первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.ру», что соглашение России и Ирана о стратегическом партнерстве не содержит пункта о прямой военной помощи, поэтому Москва не отправляет войска на защиту Исламской Республики от США.

Конечно, Тегеран — стратегический союзник Москвы, но, между прочим, когда подписывались документы об этом, именно иранская сторона настояла, чтобы там не значилась прямая военная помощь. Россия ведь в то время уже вела СВО. Поэтому мы и не вмешиваемся, по крайней мере на уровне публичном, отправляя на защиту свои войска. А все остальное нормы международного права нам не запрещают. Алексей Журавлев зампред комитета Госдумы по обороне

По словам Журавлева, за последние годы США напали на Иран не менее трех раз, и это не ослабило ни курса доллара, ни цены на нефть — конфликты можно было считать локальными, не влияющими на глобальный рынок. Иран производит значительное количество электроэнергии, но почти все ее потребляет внутри страны, отметил депутат.

США могут скоро ударить по Ирану

Газета Bild отмечает, что США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля. Как заявил бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку, американское правительство якобы приняло решение о военном ударе.

Кириаку отметил, что в администрации президента США за атаку на Иран выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

При этом США рассматривают возможность ликвидации отдельных лиц в рамках атаки на Иран. Однако не раскрывалось, какие именно лица могут стать целью ударов и как американские военные могут попытаться осуществить смену режима без задействования крупных наземных сил.