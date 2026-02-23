Тарасова заявила об украденной у россиян медали на Олимпиаде

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что на Олимпийских играх 2026 в Италии у российского фигуриста Петра Гуменника украли медаль. Ее слова приводит «Советский спорт».

По ее мнению, Гуменник был несправедливо лишен награды из-за судейских решений. Она назвала это прямым ограблением талантливого спортсмена. Тарасова отметила, что Гуменник показал высокий уровень, но судьи «взяли и украли» у него заслуженное место на подиуме.

Российские спортсмены завершили Олимпийские игры 2026 года в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Единственную награду завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме.

Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. При этом у спортсмена в произвольной программе было пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах.