00:34, 23 февраля 2026Спорт

В Италии официально закрыли Олимпийские игры

В Италии официально закрыли Олимпийские игры 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила о закрытии XXV зимних Олимпийских игр в Италии. Трансляция велась Okko.

Церемония прошла на древнеримском стадионе Арена ди Верона. Под олимпийский гимн торжественно опустили олимпийский флаг. Он был передан организаторам Игр 2030 года. Также был потушен огонь Олимпиады.

Российским спортсменам разрешили принять участие в церемонии закрытия. Нейтральные атлеты были представлены ски-альпинистом Никитой Филипповым, лыжниками Дарьей Непряевой и Савелием Коростелевым, а также фигуристами Аделией Петросян и Петром Гуменником.

Отечественные спортсмены завершили Олимпийские игры в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Россия впервые в истории завоевала менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

