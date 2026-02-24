Реклама

03:07, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Мужчина начал войну с соседями из-за парковочных мест и победил в ней

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: stock-enjoy / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Win_with_Math рассказал, как победил добрую половину соседей на своей улице из-за проблем с парковкой. По словам мужчины, ему не хватает места возле собственного дома из-за машин жены и детей, а потому он вынужден был несколько раз оставить автомобиль у тротуаров возле жилья других людей.

«Четыре раза меня просили не парковаться вдоль улицы перед их домами четыре разных соседа, хотя это абсолютно законно. Одна из записок, оставленных на моей машине, была полна нецензурных выражений и гневных замечаний о том, как невежливо с моей стороны парковаться перед чужим домом», — пожаловался автор.

После получения последней записки он внимательно осмотрел улицу и обратил внимание, что на ней припаркованы как минимум пять автомобилей, которые не меняли местоположение годами. Однако как раз это американскими законами запрещено — стоять на одном месте больше трех суток нельзя. Все эти автомобили принадлежали именно тем соседям, которые запрещали автору парковаться возле их домов.

«Я не выдержал. После обращения в полицию на все пять машин немедленно повесили таблички с требованием перепарковать их под страхом эвакуации. Честно говоря, это было здорово: на следующий день соседи пытались завести свои колымаги, после чего переставили их на пустовавшие ранее подъездные дорожки перед своими домами. И теперь вдоль улицы достаточно парковочных мест», — торжествующе написал мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о жестокой мести своей соседке. По словам мужчины, та во время парковки регулярно задевала розы, растущие на краю его участка.

