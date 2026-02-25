Реклама

15:20, 25 февраля 2026Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Васильев высмеял рекорд норвежского лыжника Клебо

Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высмеял рекорд норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который стал 11-кратным победителем зимних Олимпиад. Слова Васильева приводит News.ru.

«Клебо стал заложником обстоятельств. Его будут превозносить, говорить о том, какой он выдающийся спортсмен, но всегда будет приставка, что он победил в отсутствие русских», — сказал Васильев.

Бывший биатлонист добавил, что норвежцу будет противно до конца жизни. «Клебо расчистили поляну, чтобы он установил все эти рекорды в отсутствие сильнейших спортсменов. Что это за медали такие?» — спросил Васильев.

Клебо на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо завоевал шесть из шести возможных золотых медалей. Таким образом, он стал 11-кратным олимпийским чемпионом, что является рекордом в истории зимних Олимпиад.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. В нейтральном статусе отказывают атлетам, связанным с российскими вооруженными силами, а также поддерживающим специальную военную операцию на Украине.

В частности, Олимпиаду пропустил лидер сборной России Александр Большунов, который является капитаном войск Национальной гвардии Российской Федерации. На службу он поступил в 2015 году. Кроме того, спортсмен трижды становился олимпийским чемпионом.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляцию Большунова о непредоставлении ему нейтрального статуса. В CAS заявили, что спортсмен должен был подать апелляцию не позднее, чем за 10 дней до церемонии открытия Игр.

