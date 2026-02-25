Власти Британии пообещали опубликовать все документы о преступлениях бывшего принца Эндрю

Британские власти обнародуют документы о преступлениях бывшего принца Эндрю

Правительство Великобритании поддержало резолюцию парламента, требующую обнародовать документы, связанные с назначением брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на пост торгового представителя. Об этом сообщает Euronews.

«Публикация документов — это меньшее, чем мы обязаны жертвам ужасающих преступлений Джеффри Эпштейна и его пособников», — заявил министр торговли Крис Брайант. Дебаты в парламенте были инициированы после ареста бывшего принца Эндрю по подозрению в передаче Эпштейну секретных отчетов. Эндрю якобы пересылал их финансисту-педофилу во время дипломатической работы. Сам бывший принц свою вину отрицает.

Лидер либерал-демократов Эд Дейви назвал связи аристократа с Эпштейном «пятном на репутации страны», которое необходимо смыть «дезинфекцией прозрачности». Часть материалов может быть опубликована с задержкой, чтобы не помешать полицейскому расследованию. Параллельно власти готовят к публикации первую порцию документов о назначении бывшего министра Питера Мандельсона послом в Вашингтоне.

Ранее брату короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили заниматься одним из его любимых хобби — ездить верхом на лошади.