20:47, 26 февраля 2026Спорт

Гуменник рассказал о своей жизни после Олимпиады

Фигурист Гуменник рассказал, что после Игр встретился с семьей и занялся учебой
Владислав Уткин

Фото: James Lang-Imagn Images / Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о своей жизни после Олимпиады. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сначала после Олимпиады провел почти две недели в Милане, походил там по красивым местам. Вернулся в Питер, где очень приятно встретили болельщики из моей фан-группы и из университета ИТМО, ну и просто другие фанаты», — сказал Гуменник.

Также спортсмен заявил, что встретился с семьей и покатался с братом на сноуборде. «И теперь пришло время, наверное, к учебе подключаться и догонять то, в чем я отстал немного за это время», — добавил Гуменник.

Ранее стало известно, что Гуменник примет участие в финале Гран-при России. Он пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.

На зимней Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место, набрав 271,21 балла. Победителем соревнований стал казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров.

