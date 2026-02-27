Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

Буданов: РФ должна быть разделена на несколько государств

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского и бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) захотел «развалить» Россию. Он предложил поделить ее территории на несколько государств.

На ее [России] территории должно быть создано несколько региональных национальных государств Кирилл Буданов глава офиса Зеленского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Буданов заметил, что это якобы обеспечит полную безопасность не только Украине, но и находящимся рядом с Россией европейским странам. Глава офиса Зеленского призвал создать благоприятные условия для реализации этой задумки, а также назвал свою страну «щитом Европы».

Chief of the Military Intelligence of Ukraine Kyrylo Budanov . Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Москве идею Буданова назвали «чушью»

Идея о разделении российских территорий на отдельные государства — это какая-то чушь. Так слова главы офиса Зеленского прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Он назвал Буданова «террористом и провокатором», который выступает с бредовыми предложениями.

«Попытки Зеленского расколоть страну продолжаются через определенных политиков. Ничего за этим не стоит. Мы понимаем прекрасно, что это бред, который несет террорист и провокатор Буданов», — резюмировал парламентарий.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На Украине рассказали, почему Киев так ждет развала России

Россию хотят развалить ради доступа к ее ресурсам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Пытаясь закончить войну с РФ через украинское прокси, [президент США Дональд] Трамп угрожает проекту глобалистов по развалу России с целью доступа к ее природным ресурсам», — подчеркнул он.

Нардеп добавил, что западные страны не пожалеют денег для реализации этого плана, так как результат принесет им триллионы долларов прибыли. При этом Дубинский заметил, то действующий глава Белого дома Дональд Трамп мешает развалу России своей политикой. Его поддержка Москвы в отношении мирного урегулирования конфликта на Украине вставляет палки в колеса глобалистов, подчеркнул украинский парламентарий.

В Москве также прокомментировали этот план. Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа выразил уверенность, что противникам России никогда не получить доступ к ресурсам страны. «Они уже не раз делали такие попытки. Каждый раз ломали зубы. И сейчас происходит все то же самое, просто они уже боятся об этом говорить», — заключил депутат.