«Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

Замглавы МИД Беца поспорила с Небензей о его украинских корнях в СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил о своих украинских корнях, после чего заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца публично поставила под сомнение его национальность.

Небензя объяснил, что его фамилия происходит от запорожских казаков. По словам дипломата, его отец был «щирым» украинцем, а мать также происходила из казацкого рода. Он заявил, что его происхождение «пощирее», чем у представителей украинской делегации — Бецы и постпреда Украины в ООН Андрея Мельника.

Для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры — разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

Беца при этим возразила, заявив, что Небензя, по ее мнению, «не украинец». Она также исключила, что русские и украинцы — один народ.

Небензя назвал виновных в нищете на Украине

Постпред России при ООН заявил, что в доведении Украины до нищеты и гражданской войны виноват только киевский режим.

Киевский режим довел свою страну не только до нищеты и гражданской войны, но и сделал Украину разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

При этом он отметил, что жители республики уже заплатили ужасающую цену за «преступные ошибки», но их хотят заставить заплатить еще больше.

Небензя также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирных жителей в качестве живого щита, размещая командные пункты в частных жилых домах. Он добавил, что украинские военные расправляются и с единичными мирными жителями, покидающими зону боевых действий. По его словам, у генсекретаря ООН и его пресс-секретаря не находится смелости сказать о действиях украинских военных.

Небензя раскритиковал ООН за позицию по Украине

Небензя заявил, что не видит роли международной организации в урегулировании на Украине. По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие официальные лица злоупотребляют своим положением и занимают сторону в конфликте, вместо того, чтобы следовать беспристрастной позиции согласно Уставу организации.

Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо и не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

По его мнению, Запад пытается с помощью Украины нанести поражение России, но начинает понимать, что это невозможно. Он назвал Киев орудием для Запада. В настоящее время в западных странах реже звучат заявления о поражении России, поскольку они начинают осознавать, что не смогут этого добиться, добавил он.

Зеленский продолжает кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие, чтобы потратить их с пользой для себя и своего окружения Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

Небензя отметил, что у европейских стран уже не осталось денег на Украину, так как государствам нужно заниматься перевооружением своих армий ради подготовки к войне с Россией.