В Кремле раскрыли дальнейшие планы по Украине в годовщину начала СВО. Что в этот день говорят в Киеве и Европе?

Песков: СВО превратилась в противостояние России с Западом

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине, но при этом сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта. С таким заявлением по случаю четырехлетней годовщины начала СВО выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Полностью, да, цели [СВО] еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он заявил, что Москва намерена и дальше работать для достижения своих целей политико-дипломатическими средствами. Песков напомнил, что российская сторона с самого начала и до сих пор верит в мирное урегулирование ситуации. «Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем», — отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Теперь же, по его словам, исход конфликта зависит от действий украинской стороны.

Зеленский выступил с обращением в годовщину СВО

Украина планирует нарастить производство беспилотников и наносить еще больше ударов по территории противника. С таким заявлением по случаю четвертой годовщины с начала СВО выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Просто осознайте: Украина прошла путь от точки, когда нам передавали бронежилеты, до точки, когда мы сами делаем более трех миллионов FPV-дронов за год Владимир Зеленский президент Украины

Политик подчеркнул, что и этого пока недостаточно, так что Киев намерен «делать больше». В преддверии годовщины СВО Минобороны Украины также поделилось дальнейшими планами по вооруженному конфликту. Глава оборонного ведомства Михаил Федоров раскрыл три главные цели Киева.

В новом плане Украины по конфликту с Россией основными значатся такие пункты, как защита неба, остановка наступления российских войск, а также меры по лишению Москвы нефтяных доходов. «Президент [Украины Владимир Зеленский] поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону, так чтобы заставить врага заключить мир», — добавил Федоров.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Евросоюз дал Украине обещание по случаю годовщины СВО

В Евросоюзе (ЕС) также не остались в стороне в день годовщины начала спецоперации. В совместном заявлении председателей стран ЕС Киеву вновь пообещали всю возможную помощь по вступлению в объединение.

«Будущее безопасной и процветающей Украины лежит в Евросоюзе», — говорится в официальном заявлении европейских лидеров.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Киев, по их мнению, сумел добиться большого прогресса в необходимых для вступления реформах, причем в условиях вооруженного конфликта. В ЕС в очередной раз пообещали Украине полную поддержку и выразили надежду на то, что страна в скором времени займет свое место среди других европейских держав.