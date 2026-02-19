Экс-президент Украины Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с РФ

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посчитал, что нынешний глава страны Владимир Зеленский совершил ошибку в переговорах с Россией.

По его мнению, она заключается в том, что Зеленский позволил втянуть себя в переговоры без участия Европы. Теперь европейцам следует самим включиться в переговоры, откликнувшись на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к непосредственному участию стран, добавил бывший президент.

«Думаю, импульс [участия Европы] будет нарастать», — сказал он, но отметил, что для этого необходима поддержка и канцлера Германии Фридриха Мерца. «Европа имеет полное право участвовать в переговорах, поскольку именно она сейчас финансирует Украину. Тем не менее без президента США Дональда Трампа, без Америки невозможно достичь мирного соглашения. Роль Соединенных Штатов важна, но без Европы тоже ничего не получится. Они могут играть роль "доброго полицейского" и "злого полицейского"», — добавил Порошенко.

Делегации России, США и Украины на переговорах в Женеве. 17 февраля 2026 года Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout via Reuters

Порошенко призвал Зеленского настойчивее добиваться прекращения огня

Также экс-президент счел, что Зеленский должен настойчивее добиваться немедленного прекращения огня. «Он не понимает Путина и не понимает Трампа. И у нас есть еще одна проблема: Трамп не понимает Путина. И это глобальная трагедия, и не только для Украины», — считает Порошенко.

Однако политик также считает, что Трампу необходимо пересечь и одну из своих красных линий, чтобы гарантировать послевоенную безопасность Украины. «Необходимо присутствие сухопутных войск. Чьих? Американских, потому что без них конфликт возобновится», — предполагает он.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Порошенко считает, что Трампа, который исключил возможность ввода американских войск на Украину, можно будет убедить изменить свое мнение. Он вспомнил, что в 2017 году обсуждалась возможность развертывания американских войск в составе миротворческих сил НАТО или ООН. Но Трамп исключил такую возможность. «Он ненавидит НАТО. Он ненавидит миротворческие операции ООН», — сказал Порошенко.

Тем не менее, по словам Порошенко, Трамп все же начал рассматривать такую возможность. «Он не сможет заключить мирное соглашение без присутствия войск на местах», — утверждает экс-глава Украины.

Европа хочет участвовать в переговорах, Россия — против

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер на минувшей неделе отметил, что Европа полностью самоустранилась от процесса по урегулированию конфликта на Украине. «Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место», — высказался он. По мнению западного политика, тон в дискуссиях по вопросу Украины задают Россия и США, а Европа ушла на второй план.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в мирном процессе по Украине. Политик отметил, что Вашингтон естественно лидировал, когда оказывал основную военную помощь Киеву, а сейчас американская поддержка близка к нулю. За поставки вооружений расплачивается Европа, покупая для Украины оружие в США, в то время как в Конгрессе нет даже перспективы принятия пакета мер. «Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, тогда мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет на нас», — подчеркнул он.

Однако на переговорах в Женеве европейская сторона не представлена. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что у Европы отсутствуют доводы в пользу участия в переговорах. По мнению сенатора, европейцы хотят не мирного урегулирования, а именно места за столом переговоров, поскольку их «просто переворачивает» от того, что их игнорируют.