20:52, 27 февраля 2026

Названа новая проблема для продаж российской нефти

Bloomberg: Фрахт нужных России для экспорта нефти танкеров подорожал в семь раз
Платон Щукин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Желание российских компаний использовать вместительные супертанкеры (VLCC) при экспорте нефти стало одной из причин того, что стоимость фрахта таких судов на маршруте из Ближнего Востока в Китай за пару месяцев выросла в семь раз, превысив 200 тысяч долларов в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлые годы Россия использовала танкеры среднего размера для поставок в Индию. Однако из-за более длинного маршрута собранного флота уже не хватает, поэтому для сохранения объемов партии российской нефти в Красном море перегружаются на более крупные суда.

Еще в начале января зафрахтовать танкер такого класса можно было менее чем за 29 тысяч долларов в сутки. Нынешние цены в последний раз наблюдались в 2020 году, когда ценовая война России и ОПЕК+ из-за пандемии COVID-19 привела к накоплению непроданной нефти на судах и их дефициту для новых поставок.

Такая стоимость бьет по российским поставщикам сразу с двух сторон. Во-первых, перенаправление нефтяных потоков из Индии в Китай само по себе увеличивает маршрут и делает его дороже. А во-вторых, отказ индийских нефтеперерабатывающих заводов от закупок усложняет поиск покупателей, и нефть приходится подолгу хранить в сверхдорогих танкерах.

Еще одним фактором роста цен на танкеры стала активная скупка и аренда судов южнокорейской судоходной компанией Sinokor Group в партнерстве с итальянским миллиардером Джанлуиджи Апонте. Предприниматели осознали возможность заработать на таком активе и теперь контролируют около 40 процентов всего флота супертанкеров.

Эксперты отмечают, что если не их деятельность, стоимость фрахта VLCC никогда бы не взлетела до такого уровня, но теперь поставщикам приходится мириться с этим.

Ранее стало известно, что рост продаж нефти в Китай заставляет российских поставщиков в рамках конкуренции с иранской нефтью существенно увеличивать скидки на свои партии.

