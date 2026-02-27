Реклама

19:00, 27 февраля 2026

В фигурном катании захотели запретить критику судей

Владислав Уткин

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) хочет запретить критику судей в фигурном катании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые высказываются в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU», — говорится в сообщении, которое организация разослала национальным федерациям.

Отмечается, что у национальных федераций есть один месяц для того, чтобы дать обратную связь по данной инициативе. Если она наберет две трети голосов «против», то данный вопрос будет рассмотрен на конгрессе ISU летом 2026 года. В случае, если более трети опрошенных проголосуют «за», изменения в правилах могут начать действовать с 1 июля 2026 года.

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх-2026 принимали участие два российских спортсмена — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян заняла шестое место, набрав 214,53 балла. Гуменник также стал шестым, у него в активе 271,21 балла.

