В России высказались о возможной передаче Лондоном и Парижем ядерного оружия Киеву

Безпалько: Передача Лондоном и Парижем ядерного оружия Киеву — путь к эскалации

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с РИА Новости прокомментировал планы Франции и Великобритании снабдить Украину ядерным оружием. Политолог назвал такой шаг прямым путем к ядерной эскалации.

«Ответственность будет на тех, кто передает и на тех, кому передают. Помимо прочего, это грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», — добавил Безпалько.

О том, что Париж и Лондон планируют передать Украине ядерное оружие, замаскировав его под самостоятельную разработку Киева, 24 февраля сообщила Служба внешней разведки России.

В Италии тогда отметили, что это может привести к прямой войне между ядерными державами с участием Соединенных Штатов Америки (США), а Россия автоматически получит право наносить удары по Великобритании и Франции.