Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 1 марта 2026Мир

Родственники опровергли новость о смерти экс-президента Ирана

Родственники опровергли новость о гибели экс-президента Ирана Ахмадинежада
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Махмуд Ахмадинежад

Махмуд Ахмадинежад. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Родственники экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опровергли новость о его смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khabar-e fouri.

Отмечается, что близкие назвали информацию об уничтожении 69-летнего политика полностью недостоверной.

Ранее 1 марта сообщалось, что Махмуд Ахмадинежад стал жертвой атаки США и Израиля на Тегеран.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США была названа ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал американский авианосец

    Родственники опровергли новость о смерти экс-президента Ирана

    Медведев жестко отреагировал на смерть Хаменеи

    Россиянам раскрыли последствия ежедневного употребления острой азиатской лапши

    В МИД заявили о возмущении Москвы из-за смерти Хаменеи

    Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств

    Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

    Убийство верховного лидера Ирана назвали ошибкой США и Израиля

    Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль

    Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok