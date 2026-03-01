Родственники опровергли новость о смерти экс-президента Ирана

Родственники опровергли новость о гибели экс-президента Ирана Ахмадинежада

Родственники экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опровергли новость о его смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khabar-e fouri.

Отмечается, что близкие назвали информацию об уничтожении 69-летнего политика полностью недостоверной.

Ранее 1 марта сообщалось, что Махмуд Ахмадинежад стал жертвой атаки США и Израиля на Тегеран.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США была названа ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».