В Кремле назвали Россию «островком безопасности»

Песков: Россия должна продолжать быть островком стабильности

Россия должна продолжать быть островком стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Дело в том, что, когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости. И я склонен все-таки быть уверенным, что это именно страна, во главе которой стоит президент Путин», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, нельзя поддаваться чувству хаоса. Это, отмечает он, не доведет до добра.

