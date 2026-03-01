Реклама

Россия
13:53, 1 марта 2026Россия

В Кремле назвали Россию «островком безопасности»

Песков: Россия должна продолжать быть островком стабильности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости

Россия должна продолжать быть островком стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Дело в том, что, когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости. И я склонен все-таки быть уверенным, что это именно страна, во главе которой стоит президент Путин», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, нельзя поддаваться чувству хаоса. Это, отмечает он, не доведет до добра.

28 февраля, в день начала американо-израильской операции появились сообщения журналистов о кончине верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате удара по его резиденции. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман». Позже Иран объявил священный джихад США и Израилю.

