«Историческое унижение!» В Кувейте разбился американский истребитель F-15. Катапультировавшегося пилота увезли в багажнике авто

Tasnim: Иран сбил американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом

В небе над Кувейтом потерпел крушение истребитель F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Сегодня утром местные источники сообщили, что американский истребитель F-15 был сбит в небе над Кувейтом», — указано в сообщении.

Известно, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.

На кадрах уничтожения видно, как ракета попадает в истребитель, самолет загорается и начинает резко терять высоту, после чего пилот катапультируется. СМИ Тегерана утверждают, что ракета принадлежала Ирану. Однако в командовании США заявили, что F-15 попал под «дружественный огонь».

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Пилота сбитого американского истребителя задержали

Позже стало известно, что власти Кувейта задержали пилота сбитого американского истребителя. Видео-подтверждение опубликовало новостное агентство Ирана SNN.

Там же появилась еще одна видеозапись, на которой пилот лежит в багажнике черного внедорожника. Иранские журналисты назвали это «историческим унижением».

«Кувейтцы оказали особый прием американскому пилоту», — подписали кадры в агентстве.

Ранее Иран атаковал военный лагерь США в Кувейте

По данным источника, беспилотник Ирана ударил по американскому военному лагерю Бьюринг, после чего в нескольких районах Кувейта раздались сирены воздушной тревоги.

Уточняется, что под удар попал объект, расположенный на северо-западе страны. Атака вызвала взрыв и облако густого дыма.

Также Иран ударил по базе военно-морских сил (ВМС) США в Кувейте четырьмя баллистическими ракетами и 12 дронами. Целями ударов стали два военных корабля.

«Военно-морская база США Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя после недавних атак, также были уничтожены три других объекта военно-морской инфраструктуры США в Кувейте», — сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. Под удар попали десятки объектов на территории Исламской Республики. В ответ Иран начал ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз на Ближнем Востоке.