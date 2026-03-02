Реклама

15:48, 2 марта 2026Экономика

В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

Платон Щукин
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Практически все таксопарки в России прекратили или резко замедлили обновление парков, потому что из списка автомобилей, разрешенных властями с 1 марта в рамках программы локализации, фактически нечего выбрать. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказал представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Омар Багамаев.

По его словам, автомобили либо слишком дорогие, либо у них высокая стоимость обслуживания и нестабильная надежность.

В Общественном совете по развитию такси подтверждают, что для полноценной работы отрасли нужны автомобили разных сегментов — от массового городского класса до бизнес- и премиального уровня, а также минивэнов. Однако нынешние варианты, разрешенные правительством, не удовлетворяют минимальным требованиям.

Предварительный список моделей, доступных для такси, был опубликован еще в октябре прошлого года. Тогда предполагалось, что вскоре перечень расширят, но по состоянию на 2 марта этого так и не случилось. Между тем имеющиеся варианты вызывают недоумение у участников рынка. В частности, им предлагают использовать в такси Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер», которые в принципе не предназначены для перевозок в условиях города.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечал, что допущенные до поездок российские электромобили воспринимаются рынком критически, так как их стоимость их самих и эксплуатации слишком высока.

Опрошенные изданием представители отрасли предполагают, что закон приведет к росту серого рынка, когда перевозки организуются через чаты в мессенджерах и группы в соцсетях. Исследование «Ромира» также показало, что только пять процентов водителей намерены поменять машину после вступления в силу закона о локализации.

Ранее директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин сообщил, что начало 2026 года оказалось худшим для автомобильного рынка России за 20 лет статистических наблюдений. Компания была одним из главных лоббистов закона о локализации такси. В ноябре президент производителя Максим Соколов отмечал, что не видит поводов для роста цен на услуги, так как «автомобили "АвтоВАЗа" дешевле любых китайских аналогов как по цене, так и по стоимости эксплуатации».

