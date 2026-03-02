Один из крупнейших НПЗ приостановил работу после атаки Ирана. Мировые цены на нефть резко идут вверх. Выгодно ли это России?

Bloomberg: НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре приостановил работу после атаки БПЛА

Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире.

«Saudi Aramco горит после бомбардировки со стороны Ирана», — говорилось в сообщении арабоязычного Telegram-канала NAYA. В качестве меры предосторожности работа завода была временно приостановлена.

При этом сообщалось, что в ходе атаки использовались беспилотные летательные аппараты Shahed-136.

После атаки Ирана на НПЗ стало известно о скачке мировых цен на нефть почти на восемь процентов. Как сообщает «Интерфакс», стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:17 по московскому времени подскочила на 5,81 доллара (7,97 процента), до 78,68 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи взлетели в цене к этому времени на 5,27 доллара (7,83 процента), до 72,27 доллара за баррель.

Фото сделано 25 июля 2005 года в Персидском заливе, на нем виден факел газовой горелки на нефтедобывающей платформе рядом с иранским флагом Фото: Raheb Homavandi / Reuters

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны (ПВО). Позднее Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

1 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что все высшее руководство Ирана и его союзников уничтожено. В частности, речь шла о верховном лидере Ирана Али Хаменеи, начальнике Генерального штаба Абдуле-Рахим Мусави, бывшем начальнике Генерального штаба Хосейне Салами, главе командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашиде и других высокопоставленных лицах.

Атака Ирана на НПЗ может продлить энергокризис, но сыграть на руку России

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что атака Ирана на завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре продлит уже начавшийся из-за перекрытия Ормузского пролива энергокризис.

«Нормальной работы в Ормузском проливе еще нет. Там непонятная ситуация: то Иран разрешает идти, то запрещает, то появляются кадры горящих танкеров. Конечно, это пугает. Поэтому нормального движения в Ормузском проливе все еще нет. Это уже толкает цены на нефть все выше и выше», — отметил Юшков.

Аналитик объяснил, что чем дольше сохранится перекрытие пролива, тем выше будут цены на нефть.

«Теперь мы видим новое измерение этого кризиса — Иран ударил по НПЗ Саудовской Аравии. В ответ, я думаю, что антииранская коалиция может переключиться на удары по нефтяной инфраструктуре самого Ирана. Это приведет к тому, что кризис будет более затяжным. Потому что восстановить объекты дольше, чем движение в Ормузском проливе», — рассказал он.

Однако Юшков также объяснил, что ситуация приведет к уменьшению предложений на рынке, от чего выиграет Россия.

Нам сверхвысокие цены не нужны, они убивают спрос. А цены до 100 долларов за баррель — чем дольше они продержатся, тем нам выгоднее. Плюс к тому, если Иран не сможет дальше экспортировать нефть, то Китай будет вместо иранской брать российскую. Поэтому конкуренция за нашу нефть увеличится, и нам удастся снизить дисконт Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Саудовская Аравия отреагировала на удар Ирана по одному из крупнейших нефтяных объектов

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии в свою очередь заявили, что НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре получил в результате удара иранского беспилотника (БПЛА) незначительные повреждения.

В ведомстве, отреагировавшем на ситуацию, отметили, что падение обломков БПЛА не повлияло на поставки нефти.

До этого источники Bloomberg сообщили об остановке работы НПЗ в Рас-Тануре мощностью 550 тысяч баррелей на время оценки ущерба от произошедшего «ограниченного» пожара.

В России высказались об участии в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Россия могла бы выступить в качестве переговорщика в рамках урегулирования Ближневосточного конфликта, если стороны выразят такое желание, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. При этом она подчеркнула, что первостепенной задачей страны в текущей ситуации является обеспечение безопасности собственных граждан, заблокированных в регионе.

Автомобили движутся по дороге, над нефтеперерабатывающим заводом Saudi Aramco в Рас-Тануре поднимается дым после сообщения об ударе иранского беспилотника на фоне американо-израильского конфликта с Ираном, Рас-Танура, Саудовская Аравия, 2 марта 2026 года Фото: Stringer / Reuters

«Пока у нас достаточно сдержанная позиция, хотя все и выражают негодование. Раньше нас подключали в качестве переговорщиков для урегулирования ситуации с Ираном, но пока не понятно, заинтересованы ли США в этом сейчас. Думаю, тут должны быть договоренности на уровне президентов», — сказала депутат.

Важнее всего для России, по ее словам, остаются судьбы собственных граждан, которые не могут покинуть Саудовскую Аравию, Израиль и другие государства региона из-за активной фазы конфликта.

«Очень много неприятных ситуаций получилось. Большое количество наших граждан, семей с детьми не могут вылететь. Знаю, что дети-футболисты были на сборах и тоже оказались заблокированы. Посольствам пришлось работать очень активно в этих опасных зонах, хотя кто бы мог подумать, что что-то подобное произойдет в Дубае? Так что, помимо посредничества в урегулировании, наша страна озабочена безопасностью граждан», — подчеркнула Журова.