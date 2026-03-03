Будущий король потребовал исключить дядю из линии престолонаследия

Принц Уильям потребовал исключить бывшего принца Эндрю из очереди на трон

Принц Уэльский и наследник британского трона Уильям еще осенью настаивал на том, чтобы бывшего принца Эндрю лишили права на трон. Об этом сообщает The Independent.

По данным источников, Уильям как будущий король был разочарован тем, что процесс дистанцирования королевской семьи от Эндрю Маунтбеттен-Виндзора затянулся. Он потребовал исключить дядю из списка наследников короны уже в октябре. Однако король Карл III не решался поддержать этот шаг вплоть до недавнего ареста младшего брата в феврале 2026 года. Сейчас правительство рассматривает возможность внесения законодательных изменений, но процедура может затянуться на годы и начнется только после завершения расследования в отношении Эндрю.

Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии, входящих в Содружество наций, где главой государства является монарх Великобритании, уже заявили, что поддержат исключение бывшего принца из линии престолонаследия. Согласно опросам, 82 процента британцев также выступают за это решение.

Ранее принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон впервые прокомментировали скандал, начавшийся из-за связей британской королевской семьи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, которые вскрылись после публикации его документов. «Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены все новыми разоблачениями. Их мысли сосредоточены на жертвах», — заявил пресс-секретарь Уильяма и Кейт.