Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:05, 4 марта 2026Из жизни

Будущий король потребовал исключить дядю из линии престолонаследия

Принц Уильям потребовал исключить бывшего принца Эндрю из очереди на трон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Toby Melville / Reuters

Принц Уэльский и наследник британского трона Уильям еще осенью настаивал на том, чтобы бывшего принца Эндрю лишили права на трон. Об этом сообщает The Independent.

По данным источников, Уильям как будущий король был разочарован тем, что процесс дистанцирования королевской семьи от Эндрю Маунтбеттен-Виндзора затянулся. Он потребовал исключить дядю из списка наследников короны уже в октябре. Однако король Карл III не решался поддержать этот шаг вплоть до недавнего ареста младшего брата в феврале 2026 года. Сейчас правительство рассматривает возможность внесения законодательных изменений, но процедура может затянуться на годы и начнется только после завершения расследования в отношении Эндрю.

Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии, входящих в Содружество наций, где главой государства является монарх Великобритании, уже заявили, что поддержат исключение бывшего принца из линии престолонаследия. Согласно опросам, 82 процента британцев также выступают за это решение.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Ранее принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон впервые прокомментировали скандал, начавшийся из-за связей британской королевской семьи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, которые вскрылись после публикации его документов. «Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены все новыми разоблачениями. Их мысли сосредоточены на жертвах», — заявил пресс-секретарь Уильяма и Кейт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по российскому газовозу в Средиземном море

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    Израиль начал подготовку к наступлению курдов на Иран

    На Украине предложили мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт

    Будущий король потребовал исключить дядю из линии престолонаследия

    США запустили межконтинентальную ракету в сторону Тихого океана

    В России ответили Мерцу после слов о переговорах по теме Украины

    Страна Евросоюза расторгла соглашение о помощи Украине

    Страны Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием»

    Похороны Хаменеи перенесли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok