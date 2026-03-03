Реклама

Россия
15:09, 3 марта 2026Россия

В Чечне рассказали об отношении Джабраилова к односельчанам

РИА Новости: В Чечне Джабраилов помогал малоимущим односельчанам
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В период проживания в Чечне бизнесмен Умар Джабраилов помогал малоимущим жителям своего села Новые Атаги. Об отношении экс-сенатора от кавказской республики к землякам рассказал его односельчанин Иса Элиханов в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, предприниматель почти не отказывал местным жителям в просьбах о помощи. «Вокруг нашего кладбища построил большой забор. С каким бы вопросом к нему ни подошли в отношении нашего села — всегда их решал», — поделился Элиханов.

Ранее в родовом селе Джабраилова Новые Атаги прошла церемония его похорон. Церемония состоялась с соблюдением всех религиозных обрядов. На сельское кладбище траурная процессия отправилась пешком.

2 марта стало известно, что Джабраилова нашли в тяжелом состоянии в одном из отелей Москвы. Предпринимателя госпитализировали как неизвестного и только позже опознали. Спасти его не удалось. Сообщается, что на месте происшествия также обнаружили пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров. Криминальной составляющей в произошедшем правоохранители не увидели.

В последнее время бизнесмен вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия. Гости к Джабраилову в его апартаменты в элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya приходили редко. За день до происшествия экс-сенатор записал видео, в котором рассуждал о военном конфликте Ирана и США, а также выражал обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.

