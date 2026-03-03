Реклама

20:24, 3 марта 2026Спорт

В Саудовской Аравии показали фото тренировки Роналду на фоне слухов о его побеге в Европу

«Аль-Наср» показал фото тренировки Роналду на фоне слухов о его побеге в Европу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

В Саудовской Аравии показали фото тренировки Криштиану Роналду на фоне слухов о его побеге в Европу. Снимки с португальцем появились на странице «Аль-Насра», за который выступает португалец, в соцсети X.

На фото Роналду тренируется вместе с командой. Ранее 3 марта появилась информация, что самолет Bombardier Global Express 6500, принадлежащий Роналду, экстренно покинул Эр-Рияд.

По информации Daily Mail, лайнер совершил перелет из столицы Саудовской Аравии в Мадрид. Кто находился на борту — не уточняется. Вылет произошел через несколько часов после того, как дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде.

22 февраля португалец рассказал о планах остаться в чемпионате Саудовской Аравии. «Эта страна приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь, хочу и дальше здесь играть», — сказал футболист. Незадолго до этого он объявил бойкот клубу, сообщалось о его намерении вернуться в Европу или перебраться в США.

Ранее в ходе военного конфликта США и Израиля с Ираном атакам подвергся ряд объектов на территории Саудовской Аравии. Власти страны выразили готовность присоединится к ответным ударам по Ирану.

