Президент США Дональд Трамп в шутку «ударил» канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече в Белом доме. Это произошло, когда американский лидер говорил об отношениях Вашингтона и Берлина.
Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить
После того как пошутил, глава Белого дома шлепнул канцлера ФРГ ладонью по колену.
3 марта в Овальном кабинете немецкий политик присоединился к американскому в своего рода лекции об общем союзнике — Испании. Хозяин неоднократно хвалил гостя как друга и критиковал других европейских лидеров.
Трамп разгневался из-за слов Мерца об Испании
Президент США во время встречи с канцлером Германии заявил, что Вашингтон прекратит торговлю с Испанией из-за отказа этой страны нарастить расходы на оборону. По словам американского лидера, Испания была «единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до пяти процентов».
Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента, и при этом они даже два процента не платят. Так что мы собирались прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией
Мерц, в свою очередь, выступил в Белом доме в защиту Испании и Великобритании как союзников. Как сообщалось, этим он разгневал Трампа. При этом немецкий политик отметил, что не хотел публично углублять данную дискуссию. Также он назвал критику американского лидера неоправданной.
Испания обратилась к США
Испанское правительство отреагировало на угрозы США разорвать торговлю с королевством. Власти Испании призвали Вашингтон уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом.
Мадрид заявил, что при пересмотре торговых отношений следует уважать автономию частных компаний. В кабмине назвали Испанию надежным торговым партнером для 195 стран, в том числе для США, а также важным членом НАТО, который вносит значительный вклад в оборону Европы.
«Наша страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты, и диверсификации цепочек поставок», — уточнили в испанском правительстве.