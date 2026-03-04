Реклама

10:44, 4 марта 2026Мир

«Стоит очень-очень сильно их ударить». Трамп высказался о Германии и разгневался на Мерца

Трамп заявил о желании сильно ударить Германию и шлепнул Мерца
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в шутку «ударил» канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече в Белом доме. Это произошло, когда американский лидер говорил об отношениях Вашингтона и Берлина.

Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить

Дональд Трамппрезидент США

После того как пошутил, глава Белого дома шлепнул канцлера ФРГ ладонью по колену.

3 марта в Овальном кабинете немецкий политик присоединился к американскому в своего рода лекции об общем союзнике — Испании. Хозяин неоднократно хвалил гостя как друга и критиковал других европейских лидеров.

Трамп разгневался из-за слов Мерца об Испании

Президент США во время встречи с канцлером Германии заявил, что Вашингтон прекратит торговлю с Испанией из-за отказа этой страны нарастить расходы на оборону. По словам американского лидера, Испания была «единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до пяти процентов».

Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента, и при этом они даже два процента не платят. Так что мы собирались прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией

Дональд Трамппрезидент США
Моряки на военно-морской базе в Роте, Испания, в ожидании прибытия эвакуированных из Афганистана, 25 августа 2021 года

Моряки на военно-морской базе в Роте, Испания, в ожидании прибытия эвакуированных из Афганистана, 25 августа 2021 года

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Nathan Carpenter / Handout via Reuters

Мерц, в свою очередь, выступил в Белом доме в защиту Испании и Великобритании как союзников. Как сообщалось, этим он разгневал Трампа. При этом немецкий политик отметил, что не хотел публично углублять данную дискуссию. Также он назвал критику американского лидера неоправданной.

Испания обратилась к США

Испанское правительство отреагировало на угрозы США разорвать торговлю с королевством. Власти Испании призвали Вашингтон уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом.

Контейнеры и грузовые суда в порту Барселоны, Испания, 18 июля 2025 года

Контейнеры и грузовые суда в порту Барселоны, Испания, 18 июля 2025 года

Фото: Davide Bonaldo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мадрид заявил, что при пересмотре торговых отношений следует уважать автономию частных компаний. В кабмине назвали Испанию надежным торговым партнером для 195 стран, в том числе для США, а также важным членом НАТО, который вносит значительный вклад в оборону Европы.

«Наша страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты, и диверсификации цепочек поставок», — уточнили в испанском правительстве.

