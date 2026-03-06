Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:55, 6 марта 2026Экономика

Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

ЦБ РФ: Доступ бизнеса к более низким ставкам по кредитам приведет к инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Реализация идеи о том, чтобы «сделать две ставки», — более высокую для потребительского рынка и более низкую для коммерсантов — все равно приведет к повышению инфляции, заявили в Центробанке (ЦБ) РФ. Такой ответ представители регулятора дали в Telegram-канале на один из вопросов, поступивших в чат-боте.

Комментируя аргументы предпринимателя, который предположил, что, получив доступ к «дешевым деньгам», бизнес в том числе разгонит темпы производства, после чего цены начнут снижаться на фоне роста конкуренции, в ЦБ отметили, что ключевым для экономики и темпов инфляции является не категория заемщика, а общий объем кредитования. Соответственно, продолжили в Центробанке, занявшие под более низкий процент участники рынка выплатят полученные средства своим сотрудникам, это же сделают и поставщики сырья и станков для производства, на фоне чего спрос все равно будет расширяться, а значит, «путь окажется чуть длиннее, но общий эффект на инфляцию — тот же».

«По-настоящему доступные кредиты для всех, а не только для льготников, возможны только при устойчиво низкой инфляции», — резюмировали в Банке России.

Материалы по теме:
«Это надолго» В России расцветают магазины низких цен. Как экономные россияне изменили рынок торговли?
«Это надолго»В России расцветают магазины низких цен. Как экономные россияне изменили рынок торговли?
5 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Бизнес на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, с влиянием которой, в частности, связывают убытки лидеров некоторых отраслей экономики, регулярно поднимает вопрос о необходимости более активного снижения ставок. В то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что проблемы предпринимателей не следует сводить исключительно к высокой ключевой ставке. При этом она признавала, что из-за неточностей при коммуникации компании при повышении ставки до 16 процентов в 2024 году решили, что дальше ее начнут снижать, и набрали слишком много кредитов по плавающим ставкам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Жителям частных домов в Подмосковье посоветовали убрать ценные вещи повыше

    Белорусская блогерша сменила стиль мужа и рассмешила зрителей

    Россиянам предложили вариант бюджетного подарка на 8 Марта

    Иран пригрозил жестким ответом на наземную операцию

    Страна Евросоюза захотела больше российского газа

    Поставщик оружия на Украину подтвердил планы по расширению производства ракет

    Москвичей предупредили о возвращении морозов даже в апреле

    Популярный рэпер не смог выступить в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok