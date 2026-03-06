Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

ЦБ РФ: Доступ бизнеса к более низким ставкам по кредитам приведет к инфляции

Реализация идеи о том, чтобы «сделать две ставки», — более высокую для потребительского рынка и более низкую для коммерсантов — все равно приведет к повышению инфляции, заявили в Центробанке (ЦБ) РФ. Такой ответ представители регулятора дали в Telegram-канале на один из вопросов, поступивших в чат-боте.

Комментируя аргументы предпринимателя, который предположил, что, получив доступ к «дешевым деньгам», бизнес в том числе разгонит темпы производства, после чего цены начнут снижаться на фоне роста конкуренции, в ЦБ отметили, что ключевым для экономики и темпов инфляции является не категория заемщика, а общий объем кредитования. Соответственно, продолжили в Центробанке, занявшие под более низкий процент участники рынка выплатят полученные средства своим сотрудникам, это же сделают и поставщики сырья и станков для производства, на фоне чего спрос все равно будет расширяться, а значит, «путь окажется чуть длиннее, но общий эффект на инфляцию — тот же».

«По-настоящему доступные кредиты для всех, а не только для льготников, возможны только при устойчиво низкой инфляции», — резюмировали в Банке России.

Бизнес на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, с влиянием которой, в частности, связывают убытки лидеров некоторых отраслей экономики, регулярно поднимает вопрос о необходимости более активного снижения ставок. В то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что проблемы предпринимателей не следует сводить исключительно к высокой ключевой ставке. При этом она признавала, что из-за неточностей при коммуникации компании при повышении ставки до 16 процентов в 2024 году решили, что дальше ее начнут снижать, и набрали слишком много кредитов по плавающим ставкам.

