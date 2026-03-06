Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

ОАЭ изучают возможность заморозки активов Ирана на своей территории

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изучают возможность заморозки активов Ирана, которые хранятся на их территории, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Таким образом, Тегеран рискует потерять миллиарды долларов.

Если ОАЭ пойдут на этот шаг, возможность для Ирана получать доступ к иностранной валюте и международным торговым сетям окажется значительно ограничена. Уточняется, что представители Эмиратов в частном порядке уже уведомили Иран о своих планах. Подобные меры могут «перекрыть одну из важнейших экономических артерий Тегерана», ограничив доступ к глобальным торговым сетям.

Несколько источников рассказали газете, что в качестве альтернативы власти ОАЭ рассматривают возможность введения специальных мер для пресечения незаконных операций со стороны Ирана. Это ограничения против местных валютных бирж, задействованных в схемах по переводу денег в обход официальных банковских каналов, и заморозка активов теневых компаний, базирующихся в США. Целью ограничений станут счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции.

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Помимо прочего, Эмираты не исключают возможность захватывать суда Ирана, для удара по теневому флоту страны, добавляет WSJ. В материале также отмечается, что ОАЭ долгие годы служили финансовым центром для физлиц и компаний из Ирана, которые стремились избежать западных санкций.

ОАЭ заявили, что не участвуют в войне с Ираном

3 марта портал Axios сообщил, что ОАЭ якобы рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки Исламской Республики. Позднее МИД страны заявил, что Объединенные Арабские Эмираты не принимали решения о вступлении Абу-Даби в конфликт. «Страна подверглась более чем тысяче нападений, число которых превышает общее количество всех стран-мишеней, вместе взятых, и наши вооруженные силы отреагировали на них со всем профессионализмом и эффективностью», — указало ведомство.

Там добавили, что ОАЭ не участвуют в конфликте и «не разрешали использовать свою территорию, территориальные воды или воздушное пространство для какого-либо нападения на Иран». При этом страна сохраняет свое право на самооборону.

Как между тем заявили в Вашингтоне, от ответных ударов Ирана уже пострадали 12 стран. Данные привел глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. При этом военачальник не стал перечислять эти государства, лишь отметив, что руководство стран «не слишком довольно» действиями Тегерана.