В России призвали наказать отказавшиеся от церемонии открытия Паралимпиады страны

Васильев: МПК надо наказать страны, отказавшиеся от участия в Паралимпиаде

В России призвали наказать отказавшиеся от церемонии открытия Паралимпиады-2026 страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Это политический жест, он не несет в себе какую-то спортивную подоплеку. Об этом и спора быть не может. То, что сейчас происходит, — это вообще пародия на олимпийское и паралимпийское движение», — сказал Васильев.

По его мнению, Международный паралимпийский комитет (МПК) должен дисквалифицировать сборные этих стран. «Для наведения порядка и чтобы другим странам в будущем это было неповадно», — отметил олимпийский чемпион.

4 марта Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов. Ранее об аналогичных решениях сообщили сборные Нидерландов, Финляндии, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии и Украины.

Церемония открытия Паралимпиады-2026 в Милане и Кортине д'Ампеццо состоится 6 марта. Соревнования продлятся до 15 марта. В них примут участие шесть спортсменов из России, которые будут выступать с флагом и гимном.

