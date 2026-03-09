Трамп призвал Австралию спасти женскую сборную Ирана по футболу

Трамп призвал Австралию принять женскую сборную Ирана по футболу, иначе ее убьют

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Австралии Энтони Албанезе принять в своей стране женскую сборную Ирана по футболу, иначе ее членов убьют. Слова американского лидера приведены на его странице в соцсети TruthSocial.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу вернуться обратно, где ее убьют. Не делайте этого, уважаемый премьер-министр. США примет сборную, если этого не сделаете вы», — написал Трамп.

Женская команда Ирана принимала участие в Кубке Азии по футболу, проходившем в Австралии. Перед матчем с Южной Кореей девушки не стали петь гимн своей страны.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил отказ сборной страны от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет предстоящим летом в США, Мексике и Канаде. Иранцы квалифицировались на турнир и попали в группу G, где должны сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которую назвали «Эпическая ярость».