Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:23, 9 марта 2026Спорт

Трамп призвал Австралию спасти женскую сборную Ирана по футболу

Трамп призвал Австралию принять женскую сборную Ирана по футболу, иначе ее убьют
Владислав Уткин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Австралии Энтони Албанезе принять в своей стране женскую сборную Ирана по футболу, иначе ее членов убьют. Слова американского лидера приведены на его странице в соцсети TruthSocial.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу вернуться обратно, где ее убьют. Не делайте этого, уважаемый премьер-министр. США примет сборную, если этого не сделаете вы», — написал Трамп.

Женская команда Ирана принимала участие в Кубке Азии по футболу, проходившем в Австралии. Перед матчем с Южной Кореей девушки не стали петь гимн своей страны.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил отказ сборной страны от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет предстоящим летом в США, Мексике и Канаде. Иранцы квалифицировались на турнир и попали в группу G, где должны сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которую назвали «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

    Россотрудничество ответило на уничтожение Русского дома в Ливане

    Невеста пожаловалась на свадебный макияж и вызвала споры в сети

    Трамп прокомментировал слухи о наземной операции США в Иране

    В России высказались о партнерстве с Ираном после избрания нового верховного лидера

    Трамп призвал Австралию спасти женскую сборную Ирана по футболу

    Раскрыты подробности о визите Трампа в Китай

    Посольство сообщило о резервном рейсе для застрявших в Мьянме российских туристов

    В российский регион в марте придет 30-градусный мороз

    Беседовавший с Путиным и Дуровым журналист призвал молиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok