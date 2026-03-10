Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
23:35, 10 марта 2026Спорт

«Тоттенхэм» заменил вратаря на 17-й минуте матча ЛЧ после двух результативных ошибок

«Тоттенхэм» заменил вратаря Кински на 17-й минуте матча ЛЧ после двух ошибок
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

«Тоттенхэм» произвел замену вратаря на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В стартовом составе англичан на поле вышел чешский голкипер Антонин Кински, который успел совершить две результативные ошибки, а также пропустить еще один мяч после выхода один на один. Его заменил итальянец Гульельмо Викарио.

На момент публикации новости в матче идет 27-я минута. «Атлетико» на своем поле ведет со счетом 4:1, отличились Антуан Гризманн, Маркос Льоренте, Хуллиан Альварес и Робен Ле Норман. Последний поразил ворота, защищаемые Викарио. У «Тоттенхэма» гол на счету Педро Порро.

Кински — сын бывшего чешского вратаря Антонина Кински. Российским болельщикам он известен по выступлениям за раменский «Сатурн».

Ранее в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Галатасарай» дома обыграл «Ливерпуль». Турецкий клуб победил со счетом 1:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Врач-гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

    В США указали на ухудшение положения Украины на фоне конфликта в Иране

    На Западе испугались последствий войны с Ираном для Украины

    В российском городе прогремела серия взрывов

    «Тоттенхэм» заменил вратаря на 17-й минуте матча ЛЧ после двух результативных ошибок

    Иран заподозрили в планах заминировать «нефтяную артерию»

    Переживший кому мужчина рассказал о встрече с Иисусом

    В Британии раскрыли последствия угрозы Зеленского в адрес Орбана

    Столица Кубы погрузилась во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok