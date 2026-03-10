«Тоттенхэм» заменил вратаря на 17-й минуте матча ЛЧ после двух результативных ошибок

«Тоттенхэм» произвел замену вратаря на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В стартовом составе англичан на поле вышел чешский голкипер Антонин Кински, который успел совершить две результативные ошибки, а также пропустить еще один мяч после выхода один на один. Его заменил итальянец Гульельмо Викарио.

На момент публикации новости в матче идет 27-я минута. «Атлетико» на своем поле ведет со счетом 4:1, отличились Антуан Гризманн, Маркос Льоренте, Хуллиан Альварес и Робен Ле Норман. Последний поразил ворота, защищаемые Викарио. У «Тоттенхэма» гол на счету Педро Порро.

Кински — сын бывшего чешского вратаря Антонина Кински. Российским болельщикам он известен по выступлениям за раменский «Сатурн».

Ранее в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Галатасарай» дома обыграл «Ливерпуль». Турецкий клуб победил со счетом 1:0.