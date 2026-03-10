Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что Иран мог сам разбомбить начальную школу для девочек в Минабе с помощью американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»).
Глава Соединенных Штатов назвал Tomahawk очень распространенным оружием и предположил, что неназванные лица могли продать эти ракеты Тегерану.
Я скажу, что Tomahawk, один из самых мощных видов оружия, используется, знаете ли, продается и используется другими странами
Американский лидер также заявил, что недостаточно осведомлен о ходе расследования, а лишь указал, что Tomahawk используются другими странами. «Они покупают их у нас. Но я, безусловно, готов смириться с результатами отчета, независимо от того, что он покажет», — добавил политик.
При этом американское издание The War Zone (TWZ) уличило Трампа во лжи. Журналисты указали, что у Ирана нет ракет Tomahawk.
На обломках ракет обнаружили маркировку США
Согласно анализу, проведенному газетой The New York Times, на обломках ракет, предположительно, атаковавших военно-морскую базу и начальную школу на юге Ирана 28 февраля, были видны опознавательные знаки американской крылатой ракеты.
Как отмечает издание, несмотря на то, что неясно, где и как были обнаружены эти фрагменты, они содержат серийные номера и другие данные, соответствующие классификации и маркировке боеприпасов Минобороны США и его поставщиков.
«По всей видимости, эти остатки принадлежат крылатой ракете Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позже», — заключила газета.
В США прокомментировали удар по иранской школе словами «трагические ошибки случаются»
Удар по школе девочек в Минабе был нанесен 28 февраля 2026 года — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Жертвами атаки стали более ста учениц.
Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность США к удару по учебному заведению, но сказал, что «ошибки случаются».
Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки
При этом ранее представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные действительно наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.