Власти обратились к жителям после пропажи трех детей под Москвой

Глава Одинцово Иванов: Пропавших в округе детей ищут подготовленные специалисты

В поисках троих детей, пропавших в Звенигороде под Москвой, участвуют все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Подмосковья Андрей Иванов в Telegram.

Он обратился к местным жителям с просьбой не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. «Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам, спасателям, выполнять свою работу», — подчеркнул чиновник.

Иванов заверил, что в случае, если помощь волонтеров понадобится, власти об этом обязательно сообщат.

Ранее в центре помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» рассказали, что поиски пропавших детей пока не дают результатов.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков исчезли в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, у которой часто проводили время. В экстренных службах предполагают, что детей могло затянуть течением реки под лед. Для их поиска специалисты используют эхолоты — сканеры, которые с помощью гидроакустической системы сканируют поверхность по принципу ультразвука.