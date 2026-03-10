Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 10 марта 2026Россия

Власти обратились к жителям после пропажи трех детей под Москвой

Глава Одинцово Иванов: Пропавших в округе детей ищут подготовленные специалисты
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В поисках троих детей, пропавших в Звенигороде под Москвой, участвуют все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Подмосковья Андрей Иванов в Telegram.

Он обратился к местным жителям с просьбой не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. «Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам, спасателям, выполнять свою работу», — подчеркнул чиновник.

Иванов заверил, что в случае, если помощь волонтеров понадобится, власти об этом обязательно сообщат.

Ранее в центре помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» рассказали, что поиски пропавших детей пока не дают результатов.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков исчезли в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, у которой часто проводили время. В экстренных службах предполагают, что детей могло затянуть течением реки под лед. Для их поиска специалисты используют эхолоты — сканеры, которые с помощью гидроакустической системы сканируют поверхность по принципу ультразвука.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Курс доллара в России взлетел

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Россиянин обвинил легендарного тренера по фигурному катанию Москвину в «пропаганде убийц»

    Названы слабые места популярных кроссоверов Geely с пробегом

    Жених конькобежки подарил ей роскошную машину в честь победы на Олимпиаде

    В пещере нашли скелеты матери и дочери-карликов

    В России оценили новость об усилении ПВО Украины

    Названа цена обновленного седана Aurus

    «Роскосмос» рассказал о затоплении МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok