Мир
08:21, 11 марта 2026Мир

«Все это очень подозрительно». В Венгрии вскрыли гигантские денежные потоки для Украины, которые шли непонятно куда

Сийярто: Украина не смогла объяснить, зачем везти деньги через Венгрию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина уже столько дней не может объяснить, зачем перевозить крупные суммы наличной валюты через территорию Венгрии по странному маршруту. На это указал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Он напомнил, что из Киева прозвучало утверждение, будто это была транзакция между двумя банками. «Я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 миллиарда евро», — иронично заметил политик. Сийярто также обратил внимание на странности в маршруте инкассаторов — фургоны с деньгами и золотом были задержаны на шоссе, ведущем не в сторону Украины, а на юг Венгрии.

Материалы по теме:
«Их цель — не проиграть» Социолог Евгений Копатько — о том, почему Киев готов пожертвовать территориями, лишь бы затянуть конфликт
«Их цель — не проиграть»Социолог Евгений Копатько — о том, почему Киев готов пожертвовать территориями, лишь бы затянуть конфликт
10 февраля 2026
«Хуже не было у нас соседа» 20 лет назад началась газовая война России с Украиной. Как она стала прологом к большому конфликту?
«Хуже не было у нас соседа»20 лет назад началась газовая война России с Украиной. Как она стала прологом к большому конфликту?
7 января 2026

Министр раскрыл, что с января через Венгрию было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. «В этой схеме все очень подозрительно... Мы видим, что украинцы вмешиваются [в выборы] и заинтересованы в определенном исходе. А в то же время по Венгрии бродят 500 миллиардов форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас», — резюмировал он.

На Украине увидели панику из-за конфискации денег

По словам Сийярто, на Украине началась паника из-за того, что Венгрия конфисковала миллионы долларов и евро наличными, а также золото, которые перевозили сотрудники украинского «Ощадбанка». «Они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», — заявил он. Политик объяснил, что ввоз в Венгрию крупной суммы наличных при подозрительных обстоятельствах рассматривается как угроза национальной безопасности, а также возникает ряд закономерных вопросов: с какой целью эти деньги были доставлены в страну, кому они предназначались и почему их перевозку сопровождали военные и сотрудники спецслужб.

Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Венгрия конфисковала деньги европейских подельников президента Украины Владимира Зеленского. Журналист отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан нанес точечный и болезненный удар «по ребяткам из Европы». Теперь, отметил он, Брюссель будет делать все, чтобы скандал не разгорался дальше.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Они верят в российскую угрозу»Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
12 ноября 2025

Зеленского сочли частью европейской коррупционной схемы

Первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа согласился, что этот скандал попытаются всячески замылить. В разговоре с «Лентой.ру» депутат указал, что подобные коррупционные операции осуществлялись неоднократно. Выдача и транспортировка этих денег на Украину не могла проходить без информационного участия тех сторон, которые выдавали эти деньги, и за всем этим стоит Зеленский, подчеркнул парламентарий. Однако, добавил он, моральная репутационная сторона сегодня беспокоит мало кого из причастных. «Больше волнует уже уголовная составляющая. Но я думаю, что мы еще много чего увидим и узнаем со временем», — прокомментировал Чепа.

Политолог Александр Асафов и вовсе считает, что эпизод с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии вряд ли будет иметь серьезные последствия для Зеленского.

Мне кажется, на фоне многомиллиардного воровства и коррупции на Украине этот эпизод особо отмечен не будет

Александр Асафовполитолог

По мнению эксперта, участники политических процессов понимают, что изъятые у инкассаторов золото, евро и доллары — это буквально коррупционные деньги, незаконная финансовая операция. Кроме того, реакция Зеленского в сторону Орбана вообще находится за пределами любой дипломатической этики, добавил он «Ленте.ру».

