Экс-аналитик ЦРУ признал поражение США перед Ираном

Экс-аналитик Джонсон: Иран имеет несколько объективных преимуществ перед США

Войска Ирана имеют несколько объективных преимуществ перед Соединенными Штатами и Израилем и разрушают их военные планы. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Если цель военных ударов США — воздействовать на как можно большую часть населения, то важно учесть, что 70–80 процентов иранцев рассредоточены по всей стране», — отметил эксперт.

В отличие от Запада, которому приходится атаковать буквально сотни различных целей, Ирану нужно поразить всего две, отметил Джонсон.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа попытается по неформальным каналам добиться прекращения огня с Ираном. Политолог Николай Новик также указал на намерения администрации Трампа пересмотреть цели конфликта с исламской республикой.

До этого заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном.

В свою очередь, эксперт Гленн Дизен считает, что Россия может повлиять на ход конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, полагает он, РФ не станет давить на Тегеран, чтобы поскорее добиться прекращения огня, поскольку заинтересована в долгосрочном прекращении войны.