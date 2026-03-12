Реклама

11:09, 12 марта 2026Спорт

Международный паралимпийский комитет отреагировал на обвинения украинцев

В IPC заявили, что не позволят Украине нарушать правила на Паралимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Международный паралимпийский комитет (МПК) отреагировал на обвинения Украины в беспрецедентном давлении. Об этом РИА Новости сообщил директор по связям с общественностью организации Крэйг Спенс.

В IPC заявили, что не позволят Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила на Паралимпийских играх в Италии, пользуясь сочувствием в своем отношении. Они подчеркнули, что не получили от украинской стороны обратной связи во время регулярных встреч с руководством МПК.

Ранее Украина обвинила МПК в беспрецедентном давлении. Они перечислили случаи на Паралимпиаде, когда, по мнению организации, на команду Украины было оказано давление со стороны МПК. Например, с дома, где проживают спортсмены, был снят украинский флаг.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В активе выступающих на соревнованиях шести российских спортсменов четыре золотые медали. 11 марта лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке на 10 километров сидя. До этого лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Сборная России идет на четвертом месте в медальном зачете, возглавляет его с девятью золотыми медалями Китай.

