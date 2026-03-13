Названо возможное местонахождение тела третьего пропавшего под Звенигородом ребенка

РИА Новости: Третий пропавший в Звенигороде ребенок может быть подо льдом

Тело третьего пропавшего в Звенигороде ребенка может быть подо льдом Москвы-реки. Его предполагаемое местонахождение назвал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, тело могло оказаться под толстым слоем льда, который образовался вдоль береговой линии реки при ледоходе. Для его поиска спасатели применяют эхолоты.

Ранее стало известно, что тела двоих пропавших подростков были опознаны. Их обнаружили в акватории Москвы-реки.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед. 11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни. Два дня спустя в пяти километрах от него обнаружили второе тело.