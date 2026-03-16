Способность США создать коалицию для защиты судов в Ормузском проливе оценили

Политолог Шаповалов: Результата от коалиции США в Ормузском проливе не будет

США будут всячески принуждать страны, которые от них зависят, к участию в коалиции для защиты судов в Ормузском проливе, но реального результата это не принесет, считает политолог Владимир Шаповалов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил эффективность объединения.

Ранее стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа планирует создать коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив.

По словам политолога, США направили просьбу о вступлении в коалицию широкому числу стран, в том числе странам НАТО и американским союзникам на Дальнем Востоке, Японии, Южной Корее и даже в Китаю, что является свидетельством растерянности американских лидеров.

Пока мы видим отказ в прямой или завуалированной форме от участия в коалиции фактически всех стран. Речь идет и о Японии, и о Южной Корее, и о европейских союзниках США. В силу этого Трамп даже сказал о том, что у НАТО будет плохое будущее. Это свидетельствует о крайней степени гнева и даже какого-то страха со стороны американского президента остаться в одиночестве Владимир Шаповалов политолог

По мнению Шаповалова, США будут всячески принуждать к участию в коалиции страны, которые от них сильно зависят. Эксперт предположил, что, возможно, Америке даже удастся кого-то привлечь, однако реального результата это не даст.

«Даже если мы предположим, что США заставят своих западноевропейских союзников присоединиться, союзники будут всячески манкировать, саботировать реальное участие в данной коалиции. В лучшем случае мы увидим пример, который подает Франция. Она направила свой авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море. Ормузский пролив, как известно, не относится к Средиземному морю», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Пока нет ни одной страны, кроме Израиля и Украины, которая бы поддержала американцев в их военной авантюре в Иране, отметил политолог. При этом соратники Штатов не обладают ресурсами для того, чтобы осуществлять какие-то военно-морские экспедиции в Ормузском проливе, указал он.

Ранее Трамп усомнился, что союзники по блоку вступятся за США в ситуации с Ормузским проливом. «Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал он.

До этого глава Белого дома призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Франция уже отказала ему в этой просьбе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также не стал отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщала, что министры иностранных дел стран объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море.