Расход ракет, прибыль России от нефти и пауза в переговорах. Украина оказалась главным проигравшим из-за войны против Ирана

TAC: Украина оказалась в проигрыше из-за войны США и Израиля против Ирана

Главным проигравшим в результате военной операции США и Израиля против Ирана оказалась Украина. Об этом говорится в материале The American Conservative (TAC).

Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины The American Conservative

В публикации отмечается, что сейчас Киев будет получать меньше оборонительных вооружений, что также негативно скажется на положении республики в конфликте.

Кроме того, пишет TAC, из-за паузы в переговорах Украина продолжит терять территории и нести потери в личном составе, что ослабит позиции республики за столом переговоров.

Потеря США интереса к конфликту на Украине грозит Киеву катастрофой

Потеря США интереса к конфликту на Украине грозит Киеву катастрофическими последствиями, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

Ближний Восток сильно переориентировал политическое внимание. Для нас и Украины это катастрофа Financial Times

Другой источник сообщил, что в результате фокусировки Белого дома на конфликте с Ираном переговоры по Украине зашли в тупик. «Необходимо вдохнуть новую жизнь в этот формат», — считает он.

Зеленский опасается дефицита боеприпасов

Война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем противовоздушной обороны Украины, предупредил президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, ситуация с Ираном может снизить уровень внимания США к Украине. Зеленский считает, что сейчас Вашингтон больше сосредоточен на Ближнем Востоке.

В качестве альтернативы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Киев рассматривает европейские комплексы SAMP/T. Украина ведет испытания того, как они смогут сбивать баллистические ракеты.

В случае продолжительной войны Америка может сократить поставки зенитных ракет и систем ПВО Украине, и, очевидно, это нас беспокоит Владимир Зеленский президент Украины

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия Киеву. Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.

Россия получит внушительную выгоду из-за войны в Иране

Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья. О внушительной выгоде РФ от войны в Иране пишет Financial Times.

По данным британской газеты, после блокировки Ормузского пролива Россия получила 1,3-1,9 миллиарда долларов дополнительных доходов от налогов на экспорт нефти. На этом фоне Financial Times также называет Россию «одним из главных бенефициаров» военного конфликта на Ближнем Востоке.

США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

