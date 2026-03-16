Россия
11:46, 16 марта 2026Россия

В Госдуме фразой «Зеленскому будет тяжело подняться» высказались об ответе на атаки ВСУ

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Российская армия должна ответить на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированным ударом. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ру».

По мнению парламентария, за попытки атак на Москву президент Украины Владимир Зеленский «получит по полной». Колесник считает, что у России на это хватит сил и возможностей. «Не просто где-то дронами, для этого все возможности [есть] <...> Я думаю, здесь должен быть серьезный массированный удар, после которого будет тяжело Зеленскому подняться», — сказал он.

Ранее Колесник в разговоре с «Лентой.ру» объяснил действия ВСУ отчаянием Украины, которую отодвинули на задний план из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил мнение, что попытками атаковать Москву Киев пытается показать свою силу и привлечь к себе утраченное внимание.

ВСУ третий день атакуют Московский регион. Сообщения о дронах поступали из Наро-Фоминска, Солнечногорска, Истры, Можайска и деревни Рассудово. Взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедове. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за последние двое суток средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к столице и втором рубеже по направлению к ней около 250 беспилотников.

По данным СМИ, для атак используются дальнобойные дроны FP-1. Такие беспилотники работают на бензине и могут преодолеть 1200 километров с 50-килограмовой боевой частью.

