В Госдуме фразой «Зеленскому будет тяжело подняться» высказались об ответе на атаки ВСУ

Колесник: Россия должна ответить на атаки ВСУ массированным ударом по Украине

Российская армия должна ответить на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированным ударом. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ру».

По мнению парламентария, за попытки атак на Москву президент Украины Владимир Зеленский «получит по полной». Колесник считает, что у России на это хватит сил и возможностей. «Не просто где-то дронами, для этого все возможности [есть] <...> Я думаю, здесь должен быть серьезный массированный удар, после которого будет тяжело Зеленскому подняться», — сказал он.

Ранее Колесник в разговоре с «Лентой.ру» объяснил действия ВСУ отчаянием Украины, которую отодвинули на задний план из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил мнение, что попытками атаковать Москву Киев пытается показать свою силу и привлечь к себе утраченное внимание.

ВСУ третий день атакуют Московский регион. Сообщения о дронах поступали из Наро-Фоминска, Солнечногорска, Истры, Можайска и деревни Рассудово. Взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедове. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за последние двое суток средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к столице и втором рубеже по направлению к ней около 250 беспилотников.

По данным СМИ, для атак используются дальнобойные дроны FP-1. Такие беспилотники работают на бензине и могут преодолеть 1200 километров с 50-килограмовой боевой частью.