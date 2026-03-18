Лерчек рассказала о самочувствии после начала лечения

Блогерша Лерчек заявила, что хорошо себя чувствует после иммунной терапии

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала о самочувствии после начала лечения. Ее комментарий опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) возлюбленный девушки Луис Сквиччиарини.

Сквиччиарини опубликовал видео, на котором везет Чекалину на инвалидном кресле. Он написал, что у блогерши была первая иммунная терапия, которую та перенесла хорошо.

«Кстати, меня не тошнит, пока ничего не чувствую, вот. Надеюсь, что дальше будет так же», — заявила Лерчек.

Ранее Сквиччиарини ответил тем, кто не верит в диагноз Лерчек. Он заявил, что Чекалина и ее близкие не стали бы врать о болезни. Сквиччиарини также подчеркнул, что произошедшее стало для Лерчек и ее окружения тяжелым моментом.

До этого блогерша сама вышла на связь после новостей о болезни. Она подтвердила, что ей диагностировали рак, и поблагодарила поклонников за поддержку.

О том, что у Чекалиной обнаружили рак, стало известно 8 марта. Ее подруга Алина Акилова сообщила, что Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в разных органах. Уточнялось, что она пройдет курсы химиотерапии и лучевой терапии.