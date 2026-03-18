НХЛ высказалась о возможности бойкота тремя странами Кубка мира в случае допуска России

НХЛ не получала информацию о бойкоте Кубка мира в случае допуска России

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли отреагировали на информацию о том, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили лиге бойкотом Кубка мира 2028 года в случае допуска к турниру национальной команды России. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Эрик Энгельс.

В НХЛ не получали никаких официальных заявлений об отказе со стороны какого-либо потенциального участника Кубка мира в том случае, если сборной России будет позволено выступить. При этом Дэйли подчеркнул: «Мы знаем, что они чувствуют».

Ранее издание iDNES.cz сообщило, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира 2028 года, если до турнира допустят национальную команду России. Отмечается, что НХЛ проинформирована о позиции трех европейских стран.

Кубок мира 2028 года пройдет в Канаде и Чехии. Ожидается, что в Кубке мира-2028 примут участие восемь сборных. Вопрос об участии российской команды, по словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, пока не решен.