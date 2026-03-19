16:14, 19 марта 2026Экономика

Беспилотники атаковали еще два крупных энергообъекта на Ближнем Востоке

В Кувейте сообщили об атаке беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Кувейте подверглись атакам беспилотников в четверг, 19 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственной нефтяной корпорации ближневосточной страны (Kuwait Petroleum Corporation, KPC).

Сначала БПЛА атаковал крупнейший в Кувейте НПЗ, расположенный в столичном районе Аль-Ахмеди. Затем воздушному нападению подвергся один из производственных блоков завода Мина Абдалла, уточнили в корпорации. В результате на объекте начался пожар, констатировали представители KPC.

Это не первый случай массированных атак беспилотников на энергетические объекты в ближневосточных странах. Ранее в Саудовской Аравии сообщили об ударе БПЛА по территории НПЗ Samref, принадлежащего национальной нефтяной компании королевства Saudi Aramco и американской нефтегазовой компании Exxon Mobil.

Атакам на два НПЗ в Кувейте предшествовал ракетный удар США и Израиля по иранским участкам гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс» и нефтехимическому комплексу «Эселуйе».

Продолжительные массовые удары по энергообъектам на Ближнем Востоке, предупредили в Goldman Sachs, могут привести к глобальному топливному шоку. Нынешний нефтегазовый кризис на мировом энергорынке при таком раскладе усилится. По своим масштабам, отметил аналитик компании MST Marquee Сол Кавоник, он может превзойти предыдущий коллапс, спровоцированный началом боевых действий на Украине.

