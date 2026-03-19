Стали известны призовые лыжников Коростелева и Непряевой за участие в Кубке мира

Стали известны призовые российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой за участие в Кубке мира сезона-2025/26. Об этом сообщает ТАСС.

Коростелев заработал 33 550 евро. Больше всего Коростелеву заплатили по итогам этапа в финском Лахти, где он занял восьмое место в общем зачете — тогда он получил 12 тысяч.

Счет Непряевой пополнился на 22 800 евро. Она также показала свой лучший результат на этапе в Лахти, где стала четвертой в гонке на десять километров.

Для обоих спортсменов это первый международный сезон в карьере. Коростелев идет на 11-м месте в общем зачете Кубка мира, Непряева занимает 18-ю позицию. Оба лыжника выступили на Олимпиаде. Лучшим результатом Коростелева является четвертое место в скиатлоне, Непряева в аналогичной дисциплине стала 17-й.