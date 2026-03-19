00:04, 20 марта 2026

Стали известны призовые лыжников Коростелева и Непряевой за участие в Кубке мира

Владислав Уткин

Фото: РИА Новости

Стали известны призовые российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой за участие в Кубке мира сезона-2025/26. Об этом сообщает ТАСС.

Коростелев заработал 33 550 евро. Больше всего Коростелеву заплатили по итогам этапа в финском Лахти, где он занял восьмое место в общем зачете — тогда он получил 12 тысяч.

Счет Непряевой пополнился на 22 800 евро. Она также показала свой лучший результат на этапе в Лахти, где стала четвертой в гонке на десять километров.

Для обоих спортсменов это первый международный сезон в карьере. Коростелев идет на 11-м месте в общем зачете Кубка мира, Непряева занимает 18-ю позицию. Оба лыжника выступили на Олимпиаде. Лучшим результатом Коростелева является четвертое место в скиатлоне, Непряева в аналогичной дисциплине стала 17-й.

    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    Слух о верховном лидере Ирана опровергли

    Пожилым россиянам посоветовали работающие способы защититься от мошенников

    «Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту» России. В чем он заключается?

    В России назвали соучастников Украины

    Стали известны призовые лыжников Коростелева и Непряевой за участие в Кубке мира

    Летчица ВСУ вместо службы уехала сниматься в кулинарном шоу

    Солист «Иванушек International» отверг идею о переименовании группы

    В Госдуме оценили блокировку Венгрией и Словакией антироссийских санкций

    США обновили лицензию на операции с нефтью из России

    Все новости
