В Госдуме назвали средневековым судилищем решение Польши по делу российского археолога

Шеремет назвал средневековым судилищем решение Польши передать Бутягина Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал решение Польши передать российского археолога Александра Бутягина Украине средневековым судилищем. Свое мнение парламентарий высказал в беседе с РИА Новости.

Бутягина, известного раскопками на Крымском полуострове, задержали в Польше в декабре прошлого года. Специалиста Эрмитажа обвинили в ущербе культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). Позже Киев направил Варшаве запрос на экстрадицию археолога, который был удовлетворен.

Комментируя это решение, Шеремет заявил, что в Польше больше нет справедливого суда, а «есть средневековое судилище». «Такие оголтелые политизированные решения автоматически выбрасывают Польшу из перечня дружественных и цивилизованных государств», — считает парламентарий.

Депутат добавил, что данный прецедент будет иметь для Варшавы негативные последствия.

В свою очередь, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков назвал решивших экстрадировать Бутягина на Украину тварями. По его словам, необходимо, чтобы «диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо».

Кроме того, ситуацию прокомментировали в МИД России. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заверила, что Москва будет добиваться возвращения ученого.

